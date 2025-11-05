Павло Василенко

Ліверпуль витратив значну суму грошей в останнє трансферне вікно на посилення та утримання свого складу. За даними Fichajes, англійський клуб наразі готується до чергової великої покупки. Очікується, що незабаром вони зроблять офіційну пропозицію щодо Едуардо Камавінги – півзахисника мадридського Реала.

Зимове трансферне вікно невблаганно наближається, і, незважаючи на значні літні витрати, Ліверпуль готовий знову інвестувати в свій склад у січні. Головна мета – посилити півзахист, куди вони спробують підписати Камавінгу.

Контракт французького футболіста з Реалом діє до середини 2029 року. Іспанський клуб не має наміру його продавати, але може змінити свою думку, якщо йому запропонують вигідну ціну. Саме тому керівництво чемпіонів Англії вирішило запропонувати до 60 мільйонів євро.

Ліверпуль має великі надії, що їм вдасться переконати Камавінгу здійснити зимовий трансфер, оскільки тренер Хабі Алонсо цього сезону не дає йому багато ігрового часу на полі.