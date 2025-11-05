Півзахисник Реала Федеріко Вальверде висловився про поразку своєї команди від Ліверпуля у матчі Ліги чемпіонів, що завершився з рахунком 0:1.

«Важко прийняти цю поразку. Ми втратили три очки через стандартне положення, з яким мали впоратися. На цьому стадіоні важко грати. У нас були моменти, у них теж. Нам потрібно краще захищатися при стандартних положеннях», — цитує Вальверде УЄФА

У наступному турі мерсисайдці приймуть на своєму полі нідерландський ПСВ, а мадридці вирушать у гості до грецького Олімпіакоса.