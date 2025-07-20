Ліверпуль купує форварда за 100 млн євро
Айнтрахт домігся свого
близько 13 годин тому
Ліверпуль готовий щедро заплатити за форварда Айнтрахта Уго Екітіке, повідомляє Bild.
Чемпіон Англії готовий віддати за гравця 100 мільйонів. Перша пропозиція мерсисайдців у 80 була Франкфуртом була відхилена.
23-річний француз може стати другим найдорожчим придбанням Ліверпуля цього літа після Флоріана Фірца, за якого віддали Баєру 138 мільйонів євро.
Цього сезону Екітіке взяв участь у 38 матчах у всіх змаганнях. Він забив 19 м'ячів та зробив вісім результативних передач.
Форвард Ліверпуля може посилити Барселону.