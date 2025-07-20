Ліверпуль готовий щедро заплатити за форварда Айнтрахта Уго Екітіке, повідомляє Bild.

Чемпіон Англії готовий віддати за гравця 100 мільйонів. Перша пропозиція мерсисайдців у 80 була Франкфуртом була відхилена.

23-річний француз може стати другим найдорожчим придбанням Ліверпуля цього літа після Флоріана Фірца, за якого віддали Баєру 138 мільйонів євро.

Цього сезону Екітіке взяв участь у 38 матчах у всіх змаганнях. Він забив 19 м'ячів та зробив вісім результативних передач.

Форвард Ліверпуля може посилити Барселону.