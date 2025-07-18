Павло Василенко

Дарвін Нуньєс може перейти в клуб у це трансферне вікно. CaughtOffside повідомляє, що 26-річний гравець перебуває у сфері інтересів топ-клубу.

Ліверпуль заплатив 85 мільйонів євро за Нуньєса у липні 2022 року. Очікувалося, що він стане провідним нападником команди. В останні місяці він частіше розчаровував очікування, аніж виправдовував їх.

Минулого сезону уругваєць не був основним футболістом команди Арне Слота. Він провів на полі 2038 хвилин, забив сім голів та віддав сім гольових передач.

Ліверпуль готовий позбутися Дарвіна. Чемпіон Англії розпочав переговори з Наполі кілька тижнів тому, але вони провалилися.

Тим часом Нуньєсу доведеться шукати інший клуб. За даними CaughtOffside, Барселона слідкує за ситуацією з нападником Ліверпуля. Каталонці спочатку виявляють інтерес до колишньої зірки Бенфіки. У Хансі Фліка є Роберт Левандовськи та Ферран Торрес, але блауграна шукають ще одну «дев'ятку».

Transfermarkt оцінює Нуньєса у 45 мільйонів євро. Його контракт з Ліверпулем закінчується в середині 2028 року.