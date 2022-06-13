«Ліверпуль» позбавить Яремчука від конкурента в «Бенфіці». Сума може скласти сто мільйонів
«Ліверпуль» покриє трансфер Нуньєса продажем п'яти гравців
Серед непотрібних виявився Садіо Мане
Садіо Мане / Фото: IMAGO
«Ліверпуль» планує продати Садіо Мане, Такумі Мінаміно, Неко Вільямс, Натаніель Філліпс і Алекс Окслейд-Чемберлен, Повідомляє Liverpool Echo.
Мане «Ліверпуль» готовий продати за 42,75 млн фунтів стерлінгів, Мінаміно за 17, Вільямса – 15, Філліпса – 15, Окслейд-Чемберлена – 10.
Відзначимо, що продажем п'яти гравців «Ліверпуль» хоче покрити трансфери Дарвіна Нуньєса з «Бенфіки». Також клуб має намір купити Фабіу Карвалью з «Фулгема» і Келвіна Ремзі з «Абердіна».
Нагадаємо, раніше «Бенфіка» офіційно повідомила про рішення продати Нуньєса в «Ліверпуль» за 75 + 25 млн євро.
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