«Ліверпуль» покриє трансфер Нуньєса продажем п'яти гравців

Серед непотрібних виявився Садіо Мане

Садіо Мане / Фото: IMAGO

«Ліверпуль» планує продати Садіо Мане, Такумі Мінаміно, Неко Вільямс, Натаніель Філліпс і Алекс Окслейд-Чемберлен, Повідомляє Liverpool Echo.

Мане «Ліверпуль» готовий продати за 42,75 млн фунтів стерлінгів, Мінаміно за 17, Вільямса – 15, Філліпса – 15, Окслейд-Чемберлена – 10.

Відзначимо, що продажем п'яти гравців «Ліверпуль» хоче покрити трансфери Дарвіна Нуньєса з «Бенфіки». Також клуб має намір купити Фабіу Карвалью з «Фулгема» і Келвіна Ремзі з «Абердіна».

Нагадаємо, раніше «Бенфіка» офіційно повідомила про рішення продати Нуньєса в «Ліверпуль» за 75 + 25 млн євро.