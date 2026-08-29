Сергій Разумовський

У другому турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль не зміг здобути першу перемогу в новому сезоні. Команда на власному полі зіграла внічию з Ноттінгем Форест – 2:2.

Матч розпочався для господарів невдало. Ноттінгем Форест відкрив рахунок уже на 24-й хвилині. Ндоє скористався можливістю в атаці та змусив мерсисайдців відіграватися ще до перерви.

Ліверпуль намагався швидко відповісти й створював моменти біля воріт суперника. На 32-й хвилині м’яч опинився у сітці після удару Вірца, однак гол скасували через офсайд. У підсумку перший тайм завершився з мінімальною перевагою гостей.

Після перерви Ліверпуль додав в активності та зумів зрівняти рахунок. На 60-й хвилині Ісак відзначився дебютним голом команди у зустрічі й повернув господарів у гру.

Однак Ноттінгем Форест не знітився після пропущеного м’яча. На 70-й хвилині гості знову вийшли вперед. Ґіббз-Вайт реалізував пенальті, а Ліверпулю вдруге в матчі довелося наздоганяти суперника.

Мерсисайдці продовжили тиснути та зрештою знову відновили рівновагу. На 82-й хвилині Муньйос забив другий гол Ліверпуля. У заключні хвилини господарі намагалися провести вирішальну атаку й вирвати перемогу, але Ноттінгем Форест вистояв.

Таким чином, Ліверпуль після двох турів має у своєму активі дві нічиї. Команда ще не перемагала в нинішньому сезоні Прем’єр-ліги. Ноттінгем Форест набрав перше очко в турнірній таблиці.

АПЛ, другий тур

Ліверпуль – Ноттінгем Форест 2:2

Голи: Ісак, 60, Муньйос, 82 – Ґіббз-Вайт, 70 (пен.), Ндоє, 24

Ліверпуль: Аліссон, Фрімпонг (Ґравенберх, 71), Жаке (Араухо, 77), ван Дейк, Керкез (Цімікас, 71), Собослаї, Макаллістер (Ніоні, 77), Ґакпо (Нгумоха, 71), Вірц, Муньйос, Ісак

Ноттінгем Форест: Селс, Жаїр, Міленкович, Мурілло, Айна, Шлягер, Макеті, Вільямс, Ндоє (Ділеп, 66), Ґіббз-Вайт, Ігор Жезус

Попередження: Ігор Жезус (44), Аліссон (69) — Айна (50), Муньйос (54), Вірц (58), Араухо (79)