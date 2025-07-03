Стало відомо про трагічну смерть нападника збірної Португалії та англійського клубу Ліверпуль Діогу Жоти.

Увечері того ж дня Ліверпуль офіційно оголосив, що футболіст, який виступав під 20 номером, буде назавжди виключений зі списку доступних номерів команди на згадку про великого гравця.

«Номер 20 буде справедливо увічнений за його внесок у перемогу Ліверпуля в чемпіонаті 2024/25 – 20-те чемпіонство для клубу – завдяки його фірмовому фінту і удару перед трибуною «Коп», який закріпив перемогу в квітневому дербі Мерсисайда і став останнім голом у його житті», – йдеться у заяві клубу.

Особливо символічно, що Діогу Жота приєднався до Ліверпуля у 2020 році і з того часу носив саме цей номер, а останні місяці своєї кар'єри допоміг клубу здобути рекордне, 20-те чемпіонство.

За час виступів за мерсисайдців Діогу провів 182 матчі, забив 65 голів та віддав 26 результативних передач. Разом із командою він став володарем чотирьох трофеїв.