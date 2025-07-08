Форвард Роми Пауло Дібала опинився в зоні інтересів англійського Ліверпуля, повідомляє італійське видання Il Romanista.

За інформацією джерела, керівництво мерсисайдців уже почало переговори з представниками 31-річного аргентинського форварда з приводу можливого трансферу. Інтерес до Дібали значно посилився після трагічної загибелі Діогу Жоти.

Незважаючи на те, що Дібала не з'являвся на полі з березня 2025 року через травму, у Ліверпулі, як і раніше, вважають його відповідним кандидатом для посилення атаки. Контракт гравця з Ромою діє до літа 2026 року.

Минулого сезону Серії А аргентинець провів 24 зустрічі, в яких відзначився шістьма забитими м'ячами та трьома результативними передачами. Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, Дібала став гравцем Роми у 2022 році після семи років, проведених у складі Ювентуса.

Раніше італійський політик розкритикував Довбика.