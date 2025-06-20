Ліверпуль завершив перемовини з Борнмутом щодо трансферу захисника
Керкез пройде медогляд наступного тижня
близько 1 години тому
Ліверпуль успішно завершив переговори з Борнмутом щодо трансферу лівого захисника Мілоша Керкеза. За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, сторони повністю узгодили умови угоди, і перехід угорського футболіста можна вважати практично завершеним.
Керкез підпише з мерсисайдським клубом довгострокову угоду. Медичне обстеження заплановане наступного тижня, якщо не виникне непередбачених ускладнень.
Для Ліверпуля це значне посилення на лівому фланзі захисту, а самого захисника — важливий етап у розвитку кар'єри. У Борнмуті він проявив себе з найкращого боку і тепер розраховує з часом замінити Ендрю Робертсона в оборонній лінії червоних.
Раніше повідомлялося, що футболіст Ліверпуля переїде в Мадрид.