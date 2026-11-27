Обидві команди активно розпочали зустріч і ще до перерви створили кілька небезпечних моментів. Особливо гостро біля воріт суперника діяв Лівий Берег: господарі п'ять разів пробили в площину, однак жодна з цих спроб не завершилася голом.

Лівий Берег здобув мінімальну перемогу над Колосом у стартовому матчі 14-го туру Української Прем'єр-ліги. Долю дербі Київщини вирішив гол Дмитра Шастала на початку другого тайму – господарі перемогли з рахунком 1:0.

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Після перерви кияни продовжили шукати нагоду відкрити рахунок. На 51-й хвилині Дмитро Шастал скористався своїм шансом і відправив м'яч у ворота Колоса, вивівши команду вперед.

Ковалівці намагалися відігратися в час, що залишився, проте зрівняти рахунок так і не змогли. Лівий Берег втримав мінімальну перевагу та записав до активу три очки.

Після цієї перемоги Лівий Берег має 13 балів і посідає десяте місце в турнірній таблиці УПЛ. Колос із 15 очками залишається дев'ятим.

УПЛ, 14-й тур

Лівий Берег – Колос – 1:0

Гол: Шастал, 51.