Гості шокували суперника вже на першій хвилині зустрічі: Іван Калюжний після передачі Батона Забергджи ударом із середньої відстані влучив у ближній кут. Однак на 18-й хвилині Ардіт Тахірі зіграв на добиванні після сейву Георгія Єрмакова та відновив рівновагу.

Колос здобув вольову перемогу над Харковом у матчі 13-го туру Української Прем'єр-ліги. Поєдинок у Ковалівці завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

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Перед перервою Харків отримав нагоду знову вийти вперед, але на 39-й хвилині Пітер Ітодо не реалізував пенальті. Розв'язка настала на 82-й хвилині: Юрій Климчук завершив швидку атаку Колоса після передачі Деніса Ндукве та приніс господарям три очки.

Після цієї перемоги Колос має 15 балів і посідає восьме місце, провівши 11 матчів. Харків із 21 очком після десяти зустрічей залишається четвертим.

У наступному турі 27 листопада Колос гостюватиме в Лівого Берега, а Харків 30 листопада зіграє на виїзді проти Кудрівки. Обидва матчі розпочнуться о 13:00.

УПЛ, 13-й тур

Колос – Харків – 2:1

Голи: Тахірі, 18, Климчук, 82 – Калюжний, 1.