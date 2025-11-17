Сергій Разумовський

У 16-му турі української Першої ліги Лівий Берег у рідних стінах розгромив Агробізнес.

Господарі за рівності очок приймали одного з прямих конкурентів у боротьбі за місця у верхній частині таблиці. Команда прагнула реваншу за поразку в першому колі та мала шанс вийти на одноосібне третє місце.

Господарі активно розпочали матч і відкрили рахунок уже на 10-й хвилині: після комбінації за участі Флоренціо та Дієго Шастал встиг першим на добивання. До перерви Лівий Берег подвоїв перевагу завдяки точному удару Воробчака з лівого флангу. На початку другого тайму він же довів рахунок до 3:0, завершивши швидку атаку після передачі Сідннея.

На 84-й хвилині Галоян довів рахунок до 4:0, зігравши першим на добиванні після сейва Хмеловського. Гості відповіли лише голом престижу: після навісу справа Сьомка головою встановив підсумковий рахунок 4:1.

Лівий Берег продовжив безпрограшну серію до десяти матчів і вперше з четвертого туру піднявся вище четвертої позиції. Кияни набрали 33 очки і ввійшли до трійки лідерів. Агробізнес (30) залишився п’ятим.

Перша ліга, 16-й тур

Лівий Берег – Агробізнес 4:1

Голи: Шастал, 14, Воробчак, 39, 53, Галоян, 84 – Сьомка, 86