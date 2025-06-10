Лівий Берег вже визначився з новим наставником, який замінить нинішнього креманича Віталія Первака. Найближчими днями буде офіційно оголошено про призначення Андрія Гаврюшова, який у минулому сезоні очолював молодіжну команду клубу (U-19).

Керівництво Лівого Берега ухвалило рішення довірити першу команду 47-річному фахівцю, відомому за роботою в системах Дніпра та Олександрії.

Що стосується Віталія Перваку, його подальша доля у Лівому Березі визначиться після зустрічі з керівництвом клубу — не виключено, що він залишиться працювати в структурі ЛБ.

Щоб зберегти молодіжну команду в системі клубу, Лівий Берег вирішив заявити другу команду до Другої ліги. Очолить її Олександр Ломко, колишній асистент тренера у ЮКСА.

Нагадаємо, Лівий Берег за підсумками минулого сезону вилетів до Першої ліги, поступившись Металісту 1925 у стикових матчах.