ЛНЗ мінімально обіграв Кудрівку, здобувши третю перемогу поспіль
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 16 годин тому
Фото - ФК ЛНЗ
У матчі 14-го туру Української Премє’р-ліги черкаський ЛНЗ на своєму стадіоні приймав ФК Кудрівка. Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
Єдиний мяч у кінці першого тайму забив Марк Ассінор, який замкнув флангову передачу від Проспера Оба.
ЛНЗ здобув третю перемогу поспіль, а Кудрівка продовжила свою програшну серію до трьох матчів.
Наразі черкаська команда займає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 29 очок. Кудрівка – 12-а з 14 балами.
УПЛ, 14-й тур
ЛНЗ – Кудрівка – 1:0
Гол: Ассінор, 37.