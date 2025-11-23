Рух закривав недільну програму 13 туру УПЛ домашнім поєдинком з Кудрівкою. Матч у Львові завершився з рахунком 4:2.

Господарі до перерви забезпечили собі перевагу в 2 голи, яку примудрились розгубити на початку другої 45-хвиоинки. Кудрівка впродовж 5 хвилин змогла повернутися в гру.

Втрата очок у грі з дебютантом УПЛ не входила в плани рухівців, які змогли витримати удар і оформити другу перемогу в цьому сезоні.

УПЛ. 13 тур

Рух - Кудрівка 4:2

Голи: Клайвер, 14, Фаал, 29, 87 Квасниця, 57 - Овусу, 46, Козак, 50

В Динамо відреагували на третю поспіль поразку в УПЛ.