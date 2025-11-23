Рух ледь не віддав виграшний матч Кудрівці
Найрезультативніший матч туру
близько 6 годин тому
Фото - УПЛ
Рух закривав недільну програму 13 туру УПЛ домашнім поєдинком з Кудрівкою. Матч у Львові завершився з рахунком 4:2.
Господарі до перерви забезпечили собі перевагу в 2 голи, яку примудрились розгубити на початку другої 45-хвиоинки. Кудрівка впродовж 5 хвилин змогла повернутися в гру.
Втрата очок у грі з дебютантом УПЛ не входила в плани рухівців, які змогли витримати удар і оформити другу перемогу в цьому сезоні.
УПЛ. 13 тур
Рух - Кудрівка 4:2
Голи: Клайвер, 14, Фаал, 29, 87 Квасниця, 57 - Овусу, 46, Козак, 50