Сергій Стаднюк

ЛНЗ провів четвертий контрольний матч цього міжсезоння, у якому розгромив Інгулець. Гра пройшла під повним контролем черкаської команди, яка ще до перерви тричі вразила ворота суперника. Рахунок відкрив Момо на 30-й хвилині, згодом перевагу подвоїв Нонікашвілі, а вже за кілька хвилин Ассінор зробив рахунок 3:0, довівши перевагу до розгромної ще у першому таймі.

У другому таймі ЛНЗ продовжив домінування. Момо оформив дубль на 64-й хвилині, а ближче до завершення зустрічі остаточну крапку поставив Рябов. Команда демонструє хорошу форму на етапі підготовки до сезону.

Наступний суперник ЛНЗ — Колос. Матч відбудеться на виїзді.

Контрольний матч

ЛНЗ – Інгулець 5:0

Голи: Момо, 30, 64, Нонікашвілі, 34, Ассінор, 37, Рябов, 85

ЛНЗ: Самойленко (Паламарчук), Каплієнко, Дайко, ГНП*, ГНП, ГНП, Нонікашвілі, Авагімян (ГНП), Ассінор (Благодарний), Кузик, Момо.

*ГНП – гравець на перегляді

Нагадаємо, ЛНЗ після першого спарингу втратив ключового гравця.