ЛНЗ після першого спарингу втратив ключового гравця
Клуб терміново шукає заміну
близько 1 години тому
Ілля Путря / Фото - ЛНЗ
Захисник ЛНЗ Ілля Путря порвав сухожилля під час контрольної гри з першоліговою Вікторією (1:0), повідомляє «ТаТоТаке».
Через тривалу реабілітацію черкащани вийшли на ринок і близькі до підписання Ярослава Кисіля з Чорноморця.
Путря минулого літа приєднався до ЛНЗ з одеського Чорноморця. В попередній кампанії Ілля провів 30 матчів: 2 голи, 2 астсти.
У сезоні 2024/25 ЛНЗ набрав 31 заліковий бал та фінішував на 12-му місці у турнірній таблиці УПЛ.
Цього літа черкаську команду очолив екснаставник львівського Руха Віталій Пономарьов.