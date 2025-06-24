Сергій Стаднюк

Півзахисник Денис Кузик перейшов із Кривбаса до ЛНЗ. Про це повідомляє пресслужба черкащан.

Футболіст підписав повноцінний контракт із черкаським клубом і відтепер виступатиме за фіолетових. Строк його дії та сума компенсації не уточнюються.

Однак, за інформацією Transfermarkt, ЛНЗ заплатив за гравця 650 тисяч євро. Це на третину менше, ніж авторитетний портал оцінює 22-річного футболіста – у мільйон євро.

Денис Кузик народився 18 вересня 2002 року у селі Богданівка Тернопільської області. Його амплуа – правий півзахисник, однак починав кар’єру на фланзі захисту, робоча нога – ліва.

Від серпня 2023 року оформив по два голи та результативні передачі у футболці Кривбаса. Починав кар’єру в Динамо, звідки відправлявся в оренду Чорноморцю, Колосу та Львову.

Раніше стало відомо, що вихованець Ворскли на фінальній стадії переходу до ЛНЗ.