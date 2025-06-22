Вихованець Ворскли на фінальній стадії переходу до ЛНЗ
Гравець, який вивів Епіцентр до УПЛ, потрапив на олівець Пономарьова
близько 2 годин тому
Нападник Епіцентра Данило Кравчук підтвердив свій перехід до ЛНЗ. Слова футболіста передає «Український футбол».
❓ Даниле, як прокоментуєте чутки про інтерес з боку ЛНЗ?
💬 Так, можу підтвердити. Зараз ми на фінальній стадії.
Можу підтвердити. Зараз ми на фінальній стадії.
❓ У вас був варіант працевлаштуватись в Польщі. Чому не вийшло?
💬 Велися перемовини, але нічого не вийшло. Коли інформація вийшла на публіку, я вже знав, що мене там не буде.
❓ Як розвивалась історія з ЛНЗ?
💬 Все досить швидко відбулося. Я порадився з родиною та моїм оточенням, що зараз настав слушний момент зробити наступний крок.
❓ Новий головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов спілкувався з вами?
💬 Віталій Юрійович був присутнім на кількох іграх, тож я розумів, що є інтерес.
❓ Готові до високоінтенсивних тренувань в новій команді?
💬 Я розумію, що дуже серйозні вимоги до гравців у головного тренера. Хто, якщо не я?
❓ З якими сподіваннями переходите в нову команду?
💬 Наступний крок після класного періоду в Епіцентрі.
❓ У вас була пропозиція залишитись в Епіцентрі. Не розглядали цей варіант?
💬 Чесно зізнаюсь, дві ночі не спав, коли ухвалив для себе рішення залишити Епіцентр.
Дві ночі не спав, коли ухвалив для себе рішення залишити Епіцентр.
❓ З важким серцем залишали Кам'янець-Подільський?
💬 В Епіцентрі я провів найкращий період не лише в футболі, але й поза ним. Якщо мої друзі питатимуть, чи варто йти в цю команду, я відповім так. Ми всі разом жили, багато часу проводили разом. Дуже крута атмосфера. Я заберу з собою найкращі спогади.
В Епіцентрі я провів найкращий період не лише в футболі, але й поза ним.
❓ В минулому сезоні ви стали найкращим бомбардиром Першої ліги. Вдасться в УПЛ продовжити в тому ж ключі?
💬 Подивимось. Точно зможу відповісти, коли зіграю в УПЛ.
Нагадаємо, ЛНЗ звернувся до кандидатури Кравчука після зриву трансферу Олександра Філіппова.