ЛНЗ оформив найдорожчий трансфер в історії клубу
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близько 1 години тому
Фото - ЛНЗ
Вінгер португальської Візели Обах Проспер перебрався до ЛНЗ, повідомляє пресслужба клубу.
21-річний футболіст підписав контракт з черкащанами на 3 роки. В новій команді нігерієць гратиме під номером 8.
За даними Transfermarkt, Проспер став найдорожчим придбанням в історії ЛНЗ, сплативши 700 тисяч євро. До цього рекорд утримував інший літний новачок Денис Кузик, за якого Кривбас отримав 650 тис. євро.
21-річний Оба провів в минулому сезоні відіграв 33 матчі, забив 6 голів та віддав 4 асисти.
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