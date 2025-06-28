Сергій Стаднюк

ЛНЗ підсилив склад новим гравцем – Данило Кравчук став новачком команди. Про це повідомляє пресслужба клубу.

За оцінкою авторитетного порталу Transfermarkt, 23-річний нападник коштує 500 тисяч євро. Однако, за інформацією джерела, перехід із Епіцентра відбувся на правах вільного агента. У новій команді він виступатиме під номером 23.

У сезоні-2024/2025 форвард став найкращим бомбардиром Першої ліги. Він записав на свій рахунок 13 голів та 3 результативні передачі.

Данило Вікторович Кравчук народився 2 липня 2001 року у місті Вознесенськ Миколаївської області. Його зріст – 184 см, вага – 75 кг, основна робоча нога – права.

Кравчук є вихованцем київського Арсеналу та полтавської Ворскли. Виступав на правах оренди за Інгулець, а у 2023 році на повноцінній основі перебрався до Епіцентра.

Раніше ЛНЗ офіційно оголосив про перехід ексгравця Руху.