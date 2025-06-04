ЛНЗ продовжив контракт з ключовим гравцем
Футболіст залишається у Черкасах
1 день тому
Фото: ФК ЛНЗ
ЛНЗ продовжив контракт з півзахисником Вячеславом Танковським. Про це повідомила клубна пресслужба.
«Футбольний клуб ЛНЗ продовжив співпрацю з півзахисником Вячеславом Танковським», – йдеться у повідомленні черкаського клубу.
Офіційної інформації щодо термінів нової угоди немає.
Танковський перейшов у ЛНЗ взимку 2025 року з житомирського Полісся.
У сезоні 2024/25 український півзахисник провів 13 матчів, у яких відзначився одним забитим голом.