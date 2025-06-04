ЛНЗ продовжив контракт з ключовим гравцем

Футболіст залишається у Черкасах

1 день тому

Фото: ФК ЛНЗ
Фото: ФК ЛНЗ
Павло Василенко

Павло Василенко

ЛНЗ продовжив контракт з півзахисником Вячеславом Танковським. Про це повідомила клубна пресслужба.

«Футбольний клуб ЛНЗ продовжив співпрацю з півзахисником Вячеславом Танковським», – йдеться у повідомленні черкаського клубу.

Офіційної інформації щодо термінів нової угоди немає.

Танковський перейшов у ЛНЗ взимку 2025 року з житомирського Полісся.

У сезоні 2024/25 український півзахисник провів 13 матчів, у яких відзначився одним забитим голом.

Поділитись

ЛНЗ ЧеркасиНовини СпортуЛНЗВ'ячеслав Танковскій

Матеріали по темі

ів

Тренер Руха очолить ЛНЗ

1 день тому

Фото: ФК Рух

Два гравці Руха можуть перейти в ЛНЗ

6 днів тому

Фото: ФК ЛНЗ

ЛНЗ підписав новий контракт з ключовим гравцем команди

9 днів тому

Фото: ФК Рух

ЛНЗ знайшов заміну Григорчуку

10 днів тому