Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»

Воротар збірної Франції Уго Льоріс прокоментував L’Equipe перемогу над Марокко 2:0 і вихід у фінал ЧС-2022.

Завтра ми вже повинні почати відновлення. Аргентина – велика команда. Вони показали, наскільки конкурентоспроможні. У них є Мессі, що втілює цей спорт. Є все для відмінного матчу, але спробуємо отримати позитивний результат».