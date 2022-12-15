Льоріс повторив рекорд Нойєра по матчах на чемпіонаті світу
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Команда зіграє у фіналі ЧС
Воротар збірної Франції Уго Льоріс прокоментував L’Equipe перемогу над Марокко 2:0 і вихід у фінал ЧС-2022.
«Ми втомилися, але задоволені собою. У нас є золота можливість увійти в історію Франції, це другий фінал за 4 роки.
Завтра ми вже повинні почати відновлення. Аргентина – велика команда. Вони показали, наскільки конкурентоспроможні. У них є Мессі, що втілює цей спорт. Є все для відмінного матчу, але спробуємо отримати позитивний результат».
Льоріс повторив рекорд ЧС серед воротарів.
Фінал відбудеться 18 грудня.
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