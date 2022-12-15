Льоріс став рекордсменом за кількістю матчів за збірну Франції
Льоріс повторив рекорд Нойєра по матчах на чемпіонаті світу
Він відіграв 19 матчів
Франція вийшла в фінал ЧС-2022, обігравши Марокко (2:0).
Весь матч відіграв воротар Уго Льоріс. Він підкорив ще один рекорд.
Француз зрівнявся з Мануелем Нойером за кількістю матчів на чемпіонатах світу серед воротарів. У обох по 19 ігор, що є рекордом, повідомляє Opta.
Рекордсменом голкіпер може стати вже в фіналі ЧС з Аргентиною.
Раніше Уго став рекордсменом Франції за кількістю ігор.
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