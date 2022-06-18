Луческу не повернувся до Києва разом з «Динамо»
Луческу не повернувся до Києва разом з «Динамо»
Румунський фахівець чекає команду в Бухаресті
Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу не повернувся до Києва разом з командою, повідомляє Футбол NEWS.
За інформацією джерела, 76-річний румун чекає команду в Бухаресті. До 23 червня «Динамо» буде тренувати Олег Гусєв.
23 червня динамівці відправляться до Швейцарії на передсезонний збір.
Нагадаємо, вчора 11 гравців «Динамо» прибутку до Києва на проходження медогляду.
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