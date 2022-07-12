«Динамо» другим складом обіграло «Ліон» з голами Антюха, Супряги та Волошина
Луческу поставив Караваєва зліва на другий матч з «Ліоном»
«Динамо» проведе ще одну благодійну зустріч з французьким клубом
12 липня 21:23
Олександр Караваєв / Фото - ФК Динамо Київ
Київське «Динамо» проведе з «Ліоном» другий благодійний матч. Початок – о 21:50 за Києвом.
Головний тренер «біло-синіх» Мірча Луческу визначився зі складом на гру. Зліва в обороні вийде номінально правий Олександр Караваєв.
Стартовий склад « Динамо »
Запас «Динамо»: 35.Нещерет, 3.Боль, 24.Тимчик, 27.В.Волошин, 44.Дубінчак.
Стартовий склад « Ліона »
1. Антоні Лопеш, 4. Лукеба, 12. Енріке, 27. Гюсто, 22. Рене-Аделаїд, 23. Тьяго Мендес, 24. Лепенан, 20. Тете, 15. Фавр, 7. Токо-Екамбі, 91. Ляказетт.
У першому матчі між командами другий склад «Динамо» переміг 3:1.
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