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Луческу поставив Караваєва зліва на другий матч з «Ліоном»

«Динамо» проведе ще одну благодійну зустріч з французьким клубом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12 липня 21:23
Луческу поставив Караваєва зліва на другий матч з «Ліоном»
Олександр Караваєв / Фото - ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» проведе з «Ліоном» другий благодійний матч. Початок – о 21:50 за Києвом.

Головний тренер «біло-синіх» Мірча Луческу визначився зі складом на гру. Зліва в обороні вийде номінально правий Олександр Караваєв.

Стартовий склад « Динамо »

Запас «Динамо»: 35.Нещерет, 3.Боль, 24.Тимчик, 27.В.Волошин, 44.Дубінчак.

Стартовий склад « Ліона »

1. Антоні Лопеш, 4. Лукеба, 12. Енріке, 27. Гюсто, 22. Рене-Аделаїд, 23. Тьяго Мендес, 24. Лепенан, 20. Тете, 15. Фавр, 7. Токо-Екамбі, 91. Ляказетт.

У першому матчі між командами другий склад «Динамо» переміг 3:1.

Сергій Стаднюк
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