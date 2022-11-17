Луческу – про матч з останньою командою УПЛ: «Важливо було не поступитися у цій грі»

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Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував результат матчу з «Інгульцем» (2:1):

Сьогодні був інтенсивний початок у виконанні «Інгульця». Потім ми взяли гру до своїх рук, змусили суперника помилитися. Спочатку – у випадку з пенальті, потім – із другим голом. Ми продовжували чинити тиск, потрібно було забити третій м'яч, який би зняв усі питання. Тоді співвідношення сил на табло було б таким, яким воно є насправді.

Привітав хлопців у роздягальні. У тому числі Віктора Циганкова, який провів хороший матч. Насамперед, привітав хлопців із трьома набраними очками та з тим, що витримали бійцівський натиск суперника. Важливо було не поступитися в цій грі, а не тільки перевершувати в ігрових компонентах.

Не можу не виділити і Віталія Буяльського, котрий виконав величезний обсяг роботи, у тому числі чорнової. Він багато пресингував, брав участь у всіх атаках, заробив пенальті. Шкода, що не забив третій гол у хорошій контратаці. Він заслуговував забити третій гол, як і наша команда загалом.

Пропущений гол – наслідок нашої неуважності. 2:0 – завжди небезпечний рахунок, я сказав хлопцям у перерві, щоб вони не розслаблялися. До голу в наші ворота призвела помилка у виносі та підборі м'яча. Дозволили супернику скоротити рахунок, і той упіймав кураж, пішов уперед. Цим і пояснюється відрізок матчу, який вийшов вдалим для «Інгульця». Можливо, далися взнаки і проведені заміни - вони не додали нам гостроти попереду.