Луческу визначився зі складом «Динамо» на другий матч літа
Луческу: «росія не хоче війни»
Тренер «Динамо» вважає, що винна тільки верхівка при владі
Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу вважає, що росіяни не хочуть воювати з Україною.
- Хто може закінчити цю війну? Дуже шкода, що все це залежить тільки від кількох людей, а не від усього світу. Все людство, в тому числі і росія, не хоче війни. Лише деякі хочуть увійти в історію. А подібне можна зробити або благородно, або преступно.
Раніше Луческу заявив, що війна в Україні стала буденністю.
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