Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:35
Дракон - історія Брюса Лі. Художній фільм
18:25
Pure Motorsport

Луческу: «росія не хоче війни»

Тренер «Динамо» вважає, що винна тільки верхівка при владі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:36
Луческу: «росія не хоче війни»

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу вважає, що росіяни не хочуть воювати з Україною.

- Хто може закінчити цю війну? Дуже шкода, що все це залежить тільки від кількох людей, а не від усього світу. Все людство, в тому числі і росія, не хоче війни. Лише деякі хочуть увійти в історію. А подібне можна зробити або благородно, або преступно.

Раніше Луческу заявив, що війна в Україні стала буденністю.

Джерело: Динамоманія Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 4)

Теги

Мірча Луческу Динамо Київ

Коментарі 3

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.
30 червня 2022р. 18:21
гнать гада в стяуа
0 0
Відповісти
30 червня 2022р. 17:00
Дядя, почитай коменти пересічних рашшиян під постами про вбивства українців! Відразу рожеві окуляри спадуть - більшість радіє, що вони вбивають нас, українців. Так що, в війні в Україні винні всі мешканці росії.
0 0
Відповісти
30 червня 2022р. 16:54
Гнати козла до самого Букурешти.
0 0
Відповісти

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Луческу: «Футболісти – не солдати»
Луческу: «Футболісти – не солдати»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:22
Луческу відповів на улюблене питання Юрія Дудя
Луческу відповів на улюблене питання Юрія Дудя
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:10
«Фенербахче» спробує вирішити серйозну проблему воротарської лінії до матчу з «Динамо»
«Фенербахче» спробує вирішити серйозну проблему воротарської лінії до матчу з «Динамо»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
11:50
Цитаїшвілі незабаром пройде медогляд для польського гранду
Цитаїшвілі незабаром пройде медогляд для польського гранду
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:55
«Динамо» поступилося «Лозанні» після нічиєї з іншим швейцарським клубом
«Динамо» поступилося «Лозанні» після нічиєї з іншим швейцарським клубом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 червня 22:50
Луческу визначився зі складом «Динамо» на другий матч літа
Луческу визначився зі складом «Динамо» на другий матч літа
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 червня 20:22

Новини: Футбол

Лукаку розповів, чому повернувся в «Інтер»
Лукаку розповів, чому повернувся в «Інтер»
Серія А
18:14
Заміна Йовічевічу. «Дніпро-1» запропонував співпрацю тренеру збірної України
Заміна Йовічевічу. «Дніпро-1» запропонував співпрацю тренеру збірної України
Українська Прем'єр-ліга
17:59
Луческу: «Футболісти – не солдати»
Луческу: «Футболісти – не солдати»
Українська Прем'єр-ліга
17:22
Луческу відповів на улюблене питання Юрія Дудя
Луческу відповів на улюблене питання Юрія Дудя
Українська Прем'єр-ліга
17:10
Луческу: «росія не хоче війни»
Луческу: «росія не хоче війни»
Українська Прем'єр-ліга
16:36
Новачок Серії А спробує перехопити захисника «Шахтаря» у двох клубів
Новачок Серії А спробує перехопити захисника «Шахтаря» у двох клубів
Українська Прем'єр-ліга
14:49
«Ювентус» оголосив про розставання з Дібалою та ще двома гравцями
«Ювентус» оголосив про розставання з Дібалою та ще двома гравцями
Серія А
14:20
Чорнобаївка якась! «Баварія» втретє відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовськи
Чорнобаївка якась! «Баварія» втретє відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовськи
Бундесліга
13:50
Новачок «Кривбасу»: «Всі поважають Вернидуба. Це великий тренер»
Новачок «Кривбасу»: «Всі поважають Вернидуба. Це великий тренер»
Українська Прем'єр-ліга
13:19
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Всі новини