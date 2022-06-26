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Луческу: «Спочатку війни в Україні всі хотіли допомогти, зараз вона стала буденністю»

Тренер «Динамо» зазначив, що люди почали забувати про жахи, що кояться в країні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:43
Луческу: «Спочатку війни в Україні всі хотіли допомогти, зараз вона стала буденністю»
Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо Київ

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу розповів в інтерв'ю Blick про функції благодійних матчів. Також румунський фахівець висловив думку, що про війну в Україні стали забувати у світі.

Я виїхав з Києва на благодійні матчі разом зі своїми гравцями, щоб мати можливість допомогти із закордону. Я також дав зрозуміти людям, що спортсмени – не солдати. Вони можуть багато допомагати, але, виконуючи свою роботу – футбольну.

Ми також граємо ці матчі, щоб зібрати гроші та відправити їх через асоціації в Україну. Але ми беремо участь у цих зустрічах не лише для вболівальників. Протягом 90 хвилин можна відірватися від того, що відбувається в Україні. А ті, хто бажає протестувати проти війни, можуть зробити це на цих матчах.

На цей момент, крім дортмундської «Боруссії», нам допомагали лише клуби Східної Європи. Це невеликі клуби. Це сигнал, який ми даємо всьому світу. З іншого боку, Швейцарія завжди була країною, яка нам допомагала.

Коли почався конфлікт, усі хотіли допомогти. Але минув час, і це стало буденністю. Люди почали забувати. І це в час, коли інші люди вмирають, коли є голод. Я зі своєю командою намагаюся нагадати, що це ще не закінчено. Що десь у Європі йде страшна війна.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, «Динамо» проведе благодійний матч зі швейцарським «Івердоном Спорт». Початок – о 17:00.

Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Мірча Луческу війна

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