Луческу: «Мене розчарувало ставлення великих європейських клубів, вони могли допомогти Україні»
Луческу: «Тільки молоді хочуть, щоб я зазнав невдачі»
77-річний тренер «Динамо» досі знаходить мотивацію для роботи
Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу заявив, що до сих пір знаходить мотивацію для роботи.
«Так, я міг би зупинити все, але що тоді я робив би вдома? Переконаний, що з моїм накопиченим досвідом я ще можу допомогти. Мій обов'язок - подавати приклад. Всякий раз, коли люди говорять про мене, вони залишають мій вік за дужками. У мене за спиною стоять всі пенсіонери, які хочуть, щоб я домігся успіху. Тільки молоді хочуть, щоб я зазнав невдачі! Я все ще голодний, моя мотивація на місці, ентузіазм є. У той день, коли все це зникне, я і здамся ».
Раніше Луческу заявив, що громадяни росії не хочуть війни.