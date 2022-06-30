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Луческу: «Тільки молоді хочуть, щоб я зазнав невдачі»

77-річний тренер «Динамо» досі знаходить мотивацію для роботи
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:51
Луческу: «Тільки молоді хочуть, щоб я зазнав невдачі»

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу заявив, що до сих пір знаходить мотивацію для роботи.

«Так, я міг би зупинити все, але що тоді я робив би вдома? Переконаний, що з моїм накопиченим досвідом я ще можу допомогти. Мій обов'язок - подавати приклад. Всякий раз, коли люди говорять про мене, вони залишають мій вік за дужками. У мене за спиною стоять всі пенсіонери, які хочуть, щоб я домігся успіху. Тільки молоді хочуть, щоб я зазнав невдачі! Я все ще голодний, моя мотивація на місці, ентузіазм є. У той день, коли все це зникне, я і здамся ».

Раніше Луческу заявив, що громадяни росії не хочуть війни.

Джерело: Динамоманія Петро Приходько
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