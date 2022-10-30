Луческу: «В «Динамо» практично немає тренувального процесу»

Мірча Луческу / Фото - ФК Динамо Київ

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу поділився думками після перемоги у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Кривбасу» (3:1).

На завтрашній ранок у нас заплановано тренування для тих, хто сьогодні не грав чи отримав мало ігрового часу, потім – переїзд. Тренувальним днем ​​у нас залишається лише вівторок. Тому мені складно визначити рівень гравців лише з одного тренування на тиждень. Для того, щоб виходити у стартовому складі, вони мають перевершувати футболістів, які грають на їхніх позиціях.

Як молоді гравці, вони повинні зростати за рахунок тренувань та ігор. Коли я відчую, що вони готові та можуть допомогти команді, дам їм шанс в основному складі. Те саме стосується і Самби Діалло.

Коли гравець приходить до команди в останній день трансферного вікна, і немає можливості визначити його потенціал у контрольних іграх, таким футболістам важко себе проявити. Як і тренеру – складно їх оцінити. Потрібен час, щоб зрозуміти та пізнати один одного. Не можна проводити експерименти під час ігор.

Я просив гравців почати з чистого аркуша, забути про єврокубкові ігри та всі труднощі. У Лізі Європи у нас сильна група: "Фенербахче" йде на першому місці в чемпіонаті, "Ренн" бореться за другу позицію. Але ми - професіонали, і маємо повернутися до гри, яку показували, адже від нас чекають результату та гарної гри. Тому просив хлопців переступити через проблеми та виглядати сьогодні інакше.

Ми мали помилки, пов'язані з логістикою: напевно, краще було залишитися в Лодзі та продовжувати підготовку там, щоб менше переїжджати. Ми грали на рівних у програному матчі з "Бенфікою" - зараз ця команда демонструє дуже високий рівень і громить усіх у чемпіонаті. Ми вірили, що зможемо здолати "Бенфіку" у кваліфікації Ліги чемпіонів, і ця поразка збила нас з пантелику. Думаю, що наш спад значною мірою був пов'язаний саме з вильотом із Ліги чемпіонів.

Хочеться сподіватись, що проблеми залишаться позаду. Ми непогано виглядали у всіх іграх, контролювали м'яч. Але те, які "подарунки" ми робили суперникам у Лізі Європи, лише додавали негативу. Допущені помилки били по команді психологічно, призводили до відсутності концентрації в ігрових моментах. Важко впоратися, коли ти чекаєш на підтримку та допомогу, а отримуєш лише критику. Я просив гравців дослухатися до моїх оцінок, а не до оцінок преси.

Відсутність Буяльського у збірній? Кожен тренер запрошує гравців до збірної, дотримуючись своєї філософії та бачення гри. Не думаю, що Петраков не викликає Буяльського на шкоду собі. Віталій – чудовий гравець, з високим футбольним інтелектом і великим досвідом. Можливо, зараз не найкращий період і в нього, і в команди, але сьогоднішня гра вкотре показала, наскільки важливою є присутність Буяльського на полі.