Луческу вчергове виписали з лікарні. Чи повернеться екстренер Шахтаря і Динамо до збірної Румунії?
Далі на команду чекає півфінал плей-оф за вихід на чемпіонат світу проти Туреччини
40 хвилин тому
Мірча Луческу. Фото: ФК Динамо Київ
Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу залишив лікарню після обстеження. Про це інформує Fanatik.ro.
Напередодні, 9 лютого, 80-річний фахівець пройшов кількагодинні медичні процедури, і за їхніми підсумками лікарі дозволили йому виписатися. Зазначається, що результати аналізів Луческу були в нормі та не викликали занепокоєння.
Очікується, що найближчим часом тренер повернеться до звичного робочого графіка й продовжить підготовку національної команди до матчу плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У півфіналі команда заграє проти Туреччини. Зустріч запланована на 26 березня.