Сергій Разумовський

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу залишив лікарню після обстеження. Про це інформує Fanatik.ro.

Напередодні, 9 лютого, 80-річний фахівець пройшов кількагодинні медичні процедури, і за їхніми підсумками лікарі дозволили йому виписатися. Зазначається, що результати аналізів Луческу були в нормі та не викликали занепокоєння.

Очікується, що найближчим часом тренер повернеться до звичного робочого графіка й продовжить підготовку національної команди до матчу плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У півфіналі команда заграє проти Туреччини. Зустріч запланована на 26 березня.

