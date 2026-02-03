Головний тренер національної збірної Румунії Мірча Луческу особисто прокоментував інформацію про свій стан здоров’я після хвилі тривожних повідомлень у ЗМІ. Раніше румунська преса повідомила, що колишній наставник донецького Шахтаря та київського Динамо нібито перебуває у критичному стані.

Видання ProSport, посилаючись на власні джерела та інформацію Golazo, заявило, що 80-річного фахівця було госпіталізовано до однієї з лікарень Бухареста, а лікарі начебто відмовилися від його транспортування за кордон через ризики для здоров’я. Повідомлялося, що стан Луческу є нестабільним і потребує постійного медичного контролю.

Втім, Румунська футбольна федерація виступила з офіційним роз’ясненням і спростувала драматичні формулювання. У заяві ФРФ зазначено, що Луческу перебуває в лікарні з метою медичного спостереження, проходить курс антибіотикотерапії через підшкірну інфекцію, а його стан поступово покращується. Жодних планів щодо переведення тренера в іншу клініку, зокрема за кордон, не існувало.

Сам Луческу також звернувся до вболівальників і громадськості, закликавши не піддаватися паніці.

«Я в порядку, немає причин для занепокоєння. Прошу зберігати спокій – ситуацію сильно перебільшили. Це звичайне лікування, яке я проходжу під наглядом лікарів», – цитує тренера пресслужба ФРФ.

Луческу очолював Шахтар у 2004–2016 роках, працював із Динамо з 2020 по 2023-й, а з серпня 2024 року тренує збірну Румунії.