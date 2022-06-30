Луческу відповів на улюблене питання Юрія Дудя

Тренер «Динамо» висловився про путіна

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу відповів на улюблене питання Юрія Дудя.

- Якби перед Вами зараз сидів владимир путин, то щоб Ви йому сказали?

- ( задумався ) Я запитаю його, чи може він спати? Він вважає себе другим Петром Великим, що, безсумнівно, говорить про його честолюбство. Проблема цих старих імперій полягає в ностальгії по тому, чого більше не існує.



Раніше Луческу заявив, що росіяни не хочуть війни.