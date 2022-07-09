«Фенербахче» поспішає підписати гренадера «Ляйпціґа» до матчів з «Динамо»
Луческу вирішив обійтися без експериментів у черговому матчі проти швейцарського клубу
Тренер « Динамо » виставив бойовий стартовий склад
Фото - ФК Динамо Київ
У черговому благодійному матчі «Динамо» зіграє проти «Люцерна». Стартовий свисток прозвучить о 19:30 за Києвом.
Головний тренер киян Мірча Луческу виставив на матч бойовий склад без експериментів.
Раніше повідомлялося, що « Фенербахче » поспішає підписати гренадера « Лейпцига » до матчів з « Динамо ».
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