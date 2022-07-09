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Луческу вирішив обійтися без експериментів у черговому матчі проти швейцарського клубу

Тренер « Динамо » виставив бойовий стартовий склад
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:49
Луческу вирішив обійтися без експериментів у черговому матчі проти швейцарського клубу
Фото - ФК Динамо Київ

У черговому благодійному матчі «Динамо» зіграє проти «Люцерна». Стартовий свисток прозвучить о 19:30 за Києвом.

Головний тренер киян Мірча Луческу виставив на матч бойовий склад без експериментів.

Раніше повідомлялося, що « Фенербахче » поспішає підписати гренадера « Лейпцига » до матчів з « Динамо ».

Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ

Коментарі 1

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9 липня 2022р. 20:06
Все   хорошо....но  , уважая  Беседина,  он  сегодня  уже не  тянет  на  форварда,  Нужен     кто  то  помоложе, побыстрее  и  понаглее . Такой,  чтобы разрывал  соперника  впереди и  не  давал    покоя  защитникам  в их  штрафной
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