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Луческу визначився зі складом «Динамо» на другий матч літа

Кияни проведуть благодійну зустріч з черговим швейцарським клубом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:22
Луческу визначився зі складом «Динамо» на другий матч літа
Фото - ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» проведе другий благодійний матч літа проти «Лозанни». Початок – о 21:00 за Києвом.

Головний тренер «біло-синіх» Мірча Луческу визначився зі складом на гру. Примітно, що команда зіграє в два форварди – з Владиславом Ванатом і Артемом Бєсєдіним.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» не віддасть свого капітана в клуб Реброва.

Сергій Стаднюк
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Динамо Київ

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