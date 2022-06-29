Луческу визначився зі складом «Динамо» на другий матч літа

Кияни проведуть благодійну зустріч з черговим швейцарським клубом

Фото - ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» проведе другий благодійний матч літа проти «Лозанни». Початок – о 21:00 за Києвом.

Головний тренер «біло-синіх» Мірча Луческу визначився зі складом на гру. Примітно, що команда зіграє в два форварди – з Владиславом Ванатом і Артемом Бєсєдіним.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» не віддасть свого капітана в клуб Реброва.