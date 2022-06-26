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Луческу: «Я вважаю, що дуже важливо проводити чемпіонат в Україні»

Тренер «Динамо» сподівається на повернення в Київ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:26
Луческу: «Я вважаю, що дуже важливо проводити чемпіонат в Україні»

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу в інтерв’ю blick.ch впевнений, що УПЛ не можна проводити за кордоном:

«Я вважаю, що це дуже важливо – проводити чемпіонат в Україні, навіть якщо нам потрібно грати в менш небезпечних регіонах. Ми маємо продемонструвати всім, що життя продовжується. Ми не маємо права зупинитися. Сподіваюся, що проти нашого останнього товариського матчу ми зможемо повернутися в Київ. Ми щодня в це віримо».

Раніше нападник «Динамо» відреагував на бомбардування Києва – повторив, що ненавидить російських військових.

Сергій Лук'яненко
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Мірча Луческу Динамо Київ

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