«Ненавидимо». Циганков вимагає зупинити російських військових злочинців
Луческу: «Я вважаю, що дуже важливо проводити чемпіонат в Україні»
Тренер «Динамо» сподівається на повернення в Київ
Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу в інтерв’ю blick.ch впевнений, що УПЛ не можна проводити за кордоном:
«Я вважаю, що це дуже важливо – проводити чемпіонат в Україні, навіть якщо нам потрібно грати в менш небезпечних регіонах. Ми маємо продемонструвати всім, що життя продовжується. Ми не маємо права зупинитися. Сподіваюся, що проти нашого останнього товариського матчу ми зможемо повернутися в Київ. Ми щодня в це віримо».
Раніше нападник «Динамо» відреагував на бомбардування Києва – повторив, що ненавидить російських військових.
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