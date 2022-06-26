«Терористи бомбардують «військові» об’єкти зі сплячими всередині дітьми». Маліновський – про злочини росіян
«Ненавидимо». Циганков вимагає зупинити російських військових злочинців
Вони знову обстріляли Київ
Нападник «Динамо» Віктор Циганков в себе в Instagram відреагував на бомбардування Києва російськими військовими:
«Київський житловий будинок. Ненавидимо».
Також Циганков відреагував на те, що ракета пролетіла прямісінько над Південноукраїнською АЕС:
«Їх потрібно зупинити».
Руслан Маліновський також нагадав Європі як воюють російські терористи.
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