Офіційна заява «Динамо» – Луческу повернувся з командою до Києва

Раніше повідомлялося, що румун буде чекати гравців у Бухаресті

76-річний Мірча Луческу повернувся з «Динамо» з-за кордону до Києва. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Гравці вже пройшли медичне обстеження і тренуються двічі на день на заміській базі у Віті-Литовській.

Луческу особисто керує тренувальним процесом команди.

22 червня «біло-сині» відправляться у Румунію, де почнуть повноцінну підготовку до старту в кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч проти «Фенербахче» запланований на 19 липня.

Раніше Футбол NEWS заявили, що Луческу не повернувся в Київ.