Луческу не повернувся до Києва разом з «Динамо»
Офіційна заява «Динамо» – Луческу повернувся з командою до Києва
Раніше повідомлялося, що румун буде чекати гравців у Бухаресті
76-річний Мірча Луческу повернувся з «Динамо» з-за кордону до Києва. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Гравці вже пройшли медичне обстеження і тренуються двічі на день на заміській базі у Віті-Литовській.
Луческу особисто керує тренувальним процесом команди.
22 червня «біло-сині» відправляться у Румунію, де почнуть повноцінну підготовку до старту в кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч проти «Фенербахче» запланований на 19 липня.
Раніше Футбол NEWS заявили, що Луческу не повернувся в Київ.
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