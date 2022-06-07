«Челсі» заплатив за Лукаку понад 100 мільйонів фунтів, а тепер готовий віддати його в оренду
Лукаку дали добро на вихід з «Челсі». Бельгієць, найімовірніше, повернеться в «Інтер»
Зірковий форвард після невдалого сезону покине АПЛ<br> <br>
Ромелу Лукаку / Фото - si.comБельгійський форврад «Челсі» Ромелу Лукаку змінить клубну прописку і покине АПЛ.
Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, новий президент лондонців Тодд Боель 8 червня проведе зустріч з головним тренером команди Томасом Тухелем.
Вони обговорять в числі іншого і бажання Ромелу покинути «Челсі» і повернутися в «Інтер».
Нагадаємо, влітку 2021 року «сині» придбали Лукаку за 97,5 млн фунтів, проте гравець провів невдалий сезон і тепер хоче змінити команду.
Боель відпустить Лукаку в «Інтер», якщо лондонців влаштують фінансові умови угоди.
Раніше повідомлялося, що «Інтер» може орендувати бельгійця на 2 року. Також Лукаку готовий піти на серйозне зниження зарплати, щоб повернутися в Італію.
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