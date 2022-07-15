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Всесвітні ігри 2022

Лукаку: «Рішення перейти в «Челсі» було помилкою»

Форвард повернувся в «Інтер»
Футбол Серія А
21:59
Лукаку: «Рішення перейти в «Челсі» було помилкою»

Нападник збірної Бельгії Ромел Лукаку, Який повернувся в « Інтер » після сезону в « Челсі », вважає, що цей крок став помилкою. його цитує Football Italia.

« Найбільший виклик в моїй кар'єрі буде зараз, в цьому сезоні. Рішення покинути « Інтер » було помилкою. Тепер я щасливий грати в формі клубу. Команда знає, що нам потрібно робити, це буде величезний виклик.

У минулому сезоні, коли я був в Англії, я зрозумів, наскільки важливий « Інтер ». Статус клубу в контексті міжнародного масштабу поліпшується. Підхід до соціальних мереж теж дійсно важливий, і ви можете побачити, як ми діємо в роздягальні, на тренуваннях, наші обійми і жарти.

Мілан – прекрасне місто, і саме тому я зберігав стару квартиру, коли їхав в Лондон, тому що мама весь час приїжджала сюди. Я теж хотів повернутися ».

раніше Лукаку розповів, чому повернувся в « Інтер ».

Петро Приходько
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Ромел Лукака Челсі Інтер

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