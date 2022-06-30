Лукаку розповів, чому повернувся в «Інтер»

Бельгієць орендований «нерадзуррі» у «Челсі»

Форвард «Інтера» Ромел Лукака розповів, чому вирішив повернутися в чемпіонат Італії. Його слова призводить прес - служба «нерадзуррі».

«Інтер» дав мені так багато, і я хочу, щоб у мене вийшло тут навіть краще, ніж минулого разу. Я нібито повернувся додому. Коли я пішов рік тому, я навіть не продав свій будинок в Мілані. Це багато про що говорить.

Я повернувся з - за фанатів, партнерів по команді і тому, що хотів попрацювати з новим тренером, Сімоне Індзагі. Я хочу, щоб «Інтер» перемагав, і будуть робити все можливе – на іграх і тренуваннях. Хочу повернути любов фанатів, щоб приносити радість їм і партнерам по команді ».

Відомо, що «Інтер» орендував Лукаку у «Челсі» на один сезон.