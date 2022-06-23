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Лукаку розплакався, коли дізнався, що повернеться в «Інтер» з «Челсі»

Нападник хотів покинути лондонський клуб
Футбол Серія А
14:10
Лукаку розплакався, коли дізнався, що повернеться в «Інтер» з «Челсі»

Бельгійський нападник «Челсі» Ромелу Лукаку наступний сезон має провести в оренді в «Інтері».

Gazzetta dello Sport повідомляє, що коли форвард дізнався про реальну можливість повернення в міланський клуб, то розплакався.

В кінці червня Лукаку має пройти медогляд в «Інтері», після чого підпише орендну угоду. «Челсі» отримає від італійців 8 мільйонів євро, хоч за рік до цього заплатив за трансфер гравця 113 мільйонів.

Нагадаємо, «Інтер» продовжив контракт з головним тренером.

Сергій Лук'яненко
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Ромел Лукака Челсі Інтер

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