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Офіційно. Лукаку повернувся в «Інтер»

«Нерадзуррі» знову підписали бельгійця
Футбол Серія А
22:23
Офіційно. Лукаку повернувся в «Інтер»
Ромелу Лукаку / Фото - Інтер Мілан

Нападник «Челсі» Ромелу Лукаку перейшов до «Інтера». Про це повідомляє прес-служба «нерадзуррі».

Трансфер відбувся на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону-22/23.

Повідомлялося, що «змії» заплатять за оренду 8 мільйонів євро. Також була інформація про те, що бельгієць пішов на зниження зарплати до 7 млн євро на рік.

Нагадаємо, Лукаку розплакався, коли дізнався, що повернеться в «Інтер» з «Челсі»

Сергій Стаднюк
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Теги

Ромел Лукака Челсі Інтер

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