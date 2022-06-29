Лукаку розплакався, коли дізнався, що повернеться в «Інтер» з «Челсі»
Офіційно. Лукаку повернувся в «Інтер»
«Нерадзуррі» знову підписали бельгійця
Ромелу Лукаку / Фото - Інтер Мілан
Нападник «Челсі» Ромелу Лукаку перейшов до «Інтера». Про це повідомляє прес-служба «нерадзуррі».
Трансфер відбувся на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону-22/23.
Повідомлялося, що «змії» заплатять за оренду 8 мільйонів євро. Також була інформація про те, що бельгієць пішов на зниження зарплати до 7 млн євро на рік.
Нагадаємо, Лукаку розплакався, коли дізнався, що повернеться в «Інтер» з «Челсі».
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