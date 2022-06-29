Офіційно. Лукаку повернувся в «Інтер»

«Нерадзуррі» знову підписали бельгійця

Ромелу Лукаку / Фото - Інтер Мілан

Нападник «Челсі» Ромелу Лукаку перейшов до «Інтера». Про це повідомляє прес-служба «нерадзуррі».

Трансфер відбувся на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону-22/23.

Повідомлялося, що «змії» заплатять за оренду 8 мільйонів євро. Також була інформація про те, що бельгієць пішов на зниження зарплати до 7 млн євро на рік.

Нагадаємо, Лукаку розплакався, коли дізнався, що повернеться в «Інтер» з «Челсі».