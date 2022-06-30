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Лукаку вибрав собі ігровий номер в «Інтері». Його улюблена дев'ятка – зайнята

Форвард повернувся в Італію
Футбол Серія А
30 червня 23:17
Лукаку вибрав собі ігровий номер в «Інтері». Його улюблена дев'ятка – зайнята

Нападаючий «Інтера» Ромел Лукака вибрав собі номер в команді. Про це повідомляє прес - служба «нерадзуррі».

Під 9 номером Лукаку виступав в МЮ, «Інтері» і «Челсі», а також до цих пір виступає в збірній Бельгії. Оскільки улюблена дев'ятка Лукаку зайнята Едіном Джеко, Він вибрав собі номер 90.

Лукаку повернувся в «Інтер» через рік, «Челсі» віддав нападника в оренду на один сезон.

Рані Лукаку розповів, чому вирішив повернутися в «Інтер».

Петро Приходько
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Ромел Лукака Інтер

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