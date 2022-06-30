Лукаку розповів, чому повернувся в «Інтер»
Лукаку: «Зроблю все заради перемог «Інтера» під час матчів»
Бельгієць прокоментував повернення в клуб
Форвард «Інтера» Ромел Лукака прокоментував прес-служби команди повернення в клуб.
«Я не індивідуаліст, я завжди думаю про команду. Хочу, щоб «Інтер» перемагав. Зроблю все заради перемог «Інтера» і на тренуваннях, і під час матчів.
Я щасливий повернутися. Я буду віддавати всі сили кожен день, щоб знову ощасливити фанатів і партнерів по команді».
Ромел Лукаку на правах оренди перейшов в «Інтер».
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