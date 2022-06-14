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Хокей. Ліга чемпіонів. Ред Булл Зальцбург - Больцано

Лунін прийняв рішення залишитися в «Реалі»

Раніше повідомлялося, що український голкіпер відправиться в оренду
Футбол Українські легіонери
17:59
Лунін прийняв рішення залишитися в «Реалі»

Український воротар «Реала» Андрій Лунін залишиться в мадридському клубі, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, голкіпер прийняв рішення не йти в оренду на наступний сезон, а продовжувати боротися за місце в основі мадридського клубу.

Таким чином, «Реал» відмовиться від придбання Давида Віспини як другого воротаря, щоб замінити Луніна.

Раніше повідомлялося, що Лунін точно піде в оренду влітку, оскільки незадоволений кількістю ігрової практики.

Петро Приходько
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Теги

Андрій Лунін Реал Мадрид (футбол)

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