Лунін зіграє за збірну України вперше за майже 2 роки
Лунін прийняв рішення залишитися в «Реалі»
Раніше повідомлялося, що український голкіпер відправиться в оренду
17:59
Український воротар «Реала» Андрій Лунін залишиться в мадридському клубі, повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, голкіпер прийняв рішення не йти в оренду на наступний сезон, а продовжувати боротися за місце в основі мадридського клубу.
Таким чином, «Реал» відмовиться від придбання Давида Віспини як другого воротаря, щоб замінити Луніна.
Раніше повідомлялося, що Лунін точно піде в оренду влітку, оскільки незадоволений кількістю ігрової практики.
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