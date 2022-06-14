Лунін прийняв рішення залишитися в «Реалі»

Раніше повідомлялося, що український голкіпер відправиться в оренду

Український воротар «Реала» Андрій Лунін залишиться в мадридському клубі, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, голкіпер прийняв рішення не йти в оренду на наступний сезон, а продовжувати боротися за місце в основі мадридського клубу.

Таким чином, «Реал» відмовиться від придбання Давида Віспини як другого воротаря, щоб замінити Луніна.

Раніше повідомлялося, що Лунін точно піде в оренду влітку, оскільки незадоволений кількістю ігрової практики.