Куртуа точно не завадить Луніну знову зіграти проти «Шахтаря»
Лунін усе ближчий до дебюту в «Ель-Класико». Куртуа не встигає відновитися
Конкурент українця продовжує відчувати дискомфорт у спині
Андрій Лунін і Тібо Куртуа / Фото - Getty Images
Участь голкіпера «Реалу» Тібо Куртуа в «Ель-Класико» поки під питанням. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, стан бельгійця викликає стурбованість у клубі. Щодня він приділяє чотири години на роботу зі свого відновлення. Проте, біль у спині не припиняється.
Вже 16 жовтня «Реал» прийме «Барселону» в матчі іспанської Примери. Кожен день до гри буде проводитися оцінка стану Куртуа.
Раніше бельгієць, на відміну від Андрія Луніна, не ввійшов до заявки «вершкових» на гру Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».
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