Лунін усе ближчий до дебюту в «Ель-Класико». Куртуа не встигає відновитися

Конкурент українця продовжує відчувати дискомфорт у спині

Андрій Лунін і Тібо Куртуа / Фото - Getty Images

Участь голкіпера «Реалу» Тібо Куртуа в «Ель-Класико» поки під питанням. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, стан бельгійця викликає стурбованість у клубі. Щодня він приділяє чотири години на роботу зі свого відновлення. Проте, біль у спині не припиняється.

Вже 16 жовтня «Реал» прийме «Барселону» в матчі іспанської Примери. Кожен день до гри буде проводитися оцінка стану Куртуа.

Раніше бельгієць, на відміну від Андрія Луніна, не ввійшов до заявки «вершкових» на гру Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».