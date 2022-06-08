Лунін зіграє за збірну України вперше за майже 2 роки

Вийде в старті на матч з Ірландією

Голкіпер «Реала» Андрій Лунін зіграє за збірну України вперше з осені 2020-го року.

Лунін є в стартовому складі національної команди на матч з Ірландією в Лізі націй.

В останній раз Лунін грав за збірну в товариському матчі проти Польщі (0: 2).

Матч Ірландія - Україна стартує о 21:45. Відзначимо, що Олександр Петраков зробив 10 замін в порівнянні з матчем проти Уельсу (0: 1).