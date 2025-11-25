Лунін зіграє з Олімпіакосом у Лізі чемпіонів
Реал Мадрид залишився без Куртуа, у бельгійця вірусна інфекція
близько 6 годин тому
Реал Мадрид офіційно повідомив, що основний воротар Тібо Куртуа пропустить матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса. Медичне обстеження, проведене у вівторок, виявило у гравця вірусне гастроінтестинальне захворювання.
Після обстеження, проведеного сьогодні медичними службами Реал Мадрид, у нашого гравця Тібо Куртуа діагностовано вірусне шлунково-кишкове інфекційне захворювання. Він пропустить поїздку до Афін. Його стан перебуватиме під контролем.
Через відсутність бельгійця у воротах мадридців з перших хвилин ймовірно зіграє українець Андрій Лунін.
Іспанські ЗМІ зазначають, що Лунін є надійним дублером, однак грати після перерви у такому складному виїзді, як стадіон Олімпіакоса, — непросте випробування. Реал націлений на перемогу після трьох невдалих результатів поспіль — у зустрічах з Ліверпулем, Райо Вальєкано та Ельче.
Поєдинок у Греції відбудеться у середу ввечері, початок о 22:00.
